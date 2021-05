Pikine, 4 mai (APS) – Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a procédé, mardi, à la mise en service de l’autopont de la Cité Lobatt Fall, à l’entrée de Pikine (banlieue de Dakar), destiné à l’amélioration de la mobilité urbaine sur l’axe de la nationale N°1.

’’La mise en service de l’autopont de Lobatt Fall va améliorer la mobilité urbaine sur l’axe de la nationale1’’, a salué le ministre lors de la cérémonie en présence de plusieurs officiels, des experts de son département ainsi que des représentants de l’administration territoriale et municipale.

M. Faye a assuré la mise en place, en collaboration avec l’administration municipale locale, d’un système de surveillance et de maintenance de l’infrastructure située à l’entrée de Pikine.

Selon lui, ’’ces autoponts vont améliorer la mobilité urbaine’’.

Il a rappelé que 18 autoponts seront réalisés à l’échelle nationale.

Mansour Faye a aussi annoncé le démarrage prochain des travaux des autoponts de Keur Massar, de Cambérène et de la Cité des eaux et d’autres à l’intérieur du pays dont ceux de Marsassoum, Foundiougne, Illèle (Kolda), Orkédiéré (nord) et dans le département de Sédhiou.

’’Ce programme va se poursuivre et nous allons travailler pour que ces ouvrages soient livrés à date. Cela va améliorer la mobilité à l’échelle nationale’’, a souligné Mansour Faye.

