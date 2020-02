Dakar, 4 fév (APS) - Le président du Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS), Mbagnick Diop, a plaidé, mardi, à Dakar, pour un changement de paradigme visant à orienter le système éducatif sénégalais vers une base de connaissances durables.



"Nous devons absolument changer de paradigme, adapter et orienter notre système éducatif, nos métiers, en somme toute notre économie’’, en vue de les orienter "vers une base de connaissances durables", a-t-il dit.

M. Diop intervenait à l’occasion de la 19e édition du Forum premier emploi des jeunes, axé sur le thème : "Défis de l’employabilité, économie de la connaissance et emplois jeunes", en présence du secrétaire général de la présidence de la République, Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Selon lui, pour répondre "avec efficacité" à une telle problématique, il est nécessaire d’adopter "des stratégies innovantes et durables", orientées vers des programmes éducatifs et de développement nationaux et régionaux.

"Les emplois innovants et structurants de l’économie de la connaissance sont au cœur du développement durable", a fait valoir le président du Mouvement des entreprises du Sénégal.

Pour Mbagnick Diop, ces emplois apportent une réponse aux enjeux mondiaux de la protection de l’environnement, du développement économique et de l’inclusion sociale.

Il a appelé à ne pas perdre de vue que l’économie de la connaissance, qui englobe la numérisation, le développement continu des technologies, les évolutions démographiques et les préoccupations écologiques, transforme les métiers actuels tout en étant source de milliers d’emplois.

"Ces mutations sociétales contribuent aussi à l’apparition de nouvelles compétences portées par la génération Y et à la formation en devenir de métiers inédits, que pratiqueront dans la prochaine décennie, les purs digital-natives de la génération Z", a-t-il déclaré.