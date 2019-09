Dakar, 26 sept (APS) - Le chargé de la gestion de l’information du bureau sénégalais de l’organisation internationale pour les migrations (OIM) a insisté jeudi sur l’accompagnement des migrants de retour en vue de faciliter leur réinsertion.



’’Une fois de retour, les migrants sont confrontés à un problème de réinsertion sociale et économique. C’est pourquoi ils doivent être accompagnés, soutenus pour leur faciliter cette réintégration’’, a dit Cheikh Mbacké Sene.



Il s’entretenait avec l’APS en marge d’un atelier de restitution des résultats de l’étude intitulée ‘’Nouvelles dynamiques migratoires au Sénégal : situation sur la reprise de la route ouest africaine’’.



La rencontre était organisée par le bureau sénégalais de l’OIM en collaboration avec le comité national chargé des refugiés, rapatriés et personnes déplacées.



Cheikh Mbacké Sène, coordonnateur de ladite étude a insisté sur la nécessité d’accompagner les migrants de retour ’’pour que le seul choix qui leur reste ne soit pas de retenter l’aventure’’.



Dans ce cadre dit-il, l’OIM a mis en place ’’le processus d’aide au retour volontaire et à la réintégration’’ afin d’aider les migrants à ’’retourner dans leurs pays et à bien se réintégrer dans leurs communautés’’.



Cheikh Mbacké Sène est également revenu sur l’importance de l’information dans ce processus de réintégration.



’’L’information (...) permet de renseigner les potentiels migrants sur les risques et dangers de l’immigration irrégulière. Si on leur donne la bonne information sur les dangers de ces mouvements et sur les opportunités qu’il y au Sénégal, ils seront sûrement détournés de ces voies’’, a t-il dit.



’’L’objectif de l’OIM n’est pas de mettre fin à la migration, mais de faire en sorte que les potentiels migrants soient au courant de ses tenants et aboutissants’’, a t-il souligné.