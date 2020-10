Kaffrine, 11 oct (APS) – Des habitants de Payi Bamba, un quartier des faubourgs de Kaffrine, dans le centre du pays, ont réclamé dimanche sa restructuration afin de leur permettre de vivre décemment et en toute sécurité.



‘’Nous lançons un cri de cœur pour demander aux autorités étatiques et particulièrement au maire de Kaffrine de nous aider à restructurer le quartier ", a plaidé leur porte-parole Younoussa Diacko.



Intervenant à un point de presse auquel des notables et autres responsables locaux ont participé, Diacko a soutenu que le quartier plus connu sous le nom de Lansar ne dispose ni d’eau courante ni d’électricité depuis 30 ans.



"Aujourd’hui, nous ne bénéficions d’aucune aide émanant de la commune de Kaffrine, alors que nous payons des taxes. On nous fait savoir que Lansar est tantôt rattaché à Kaffrine tantôt à la commune de Kahi’’, a-t-il déploré



"Nous avons le droit de vivre dans un environnement sain. Nous sommes des citoyens sénégalais. Les maires de Kahi et de Kaffrine doivent arrêter leur jeu et nous dire exactement dans quelle commune nous appartenons. Nous demandons le lotissement de nos parcelles dans les plus brefs délais ", a encore déclaré Younoussa Diacko.



"Nous sommes fatigués de ce jeu de ping-pong. Nous interpellons directement les autorités étatiques’’, a-t-il ajouté.



Les habitants ont aussi demandé l’électrification de leur quartier et la construction d’un poste de santé. L’accès à l’eau potable faisait également partie de leurs doléances.



Situé sur la route Kaffrine-Touba, le quartier Payi Kaffrine ou Lansar compte aujourd’hui, selon M. Younoussa Diacko, plus de 2.000 habitants et une centaine de demeures.



