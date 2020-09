Ziguinchor, 23 sept (APS) – Les autorités administratives et locales de Ziguinchor (sud) ont reçu mercredi un premier lot d’équipements dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’organisations de secours (ORSEC) pour soulager les sinistrés des récentes inondations enregistrées dans la capitale du sud, a appris l’APS.



Mercredi aux premières heures de la matinée, plusieurs camions remplis d’équipements de pompage, du matériel de construction et autres outils de couchage et de désinfection, étaient stationnés devant la Gouvernance de Ziguinchor.



’’Il s’agit principalement du matériel de construction composé de ciment, de zincs, de lattes de rôniers, de taules pour venir en aide aux populations qui ont subi plusieurs dommages avec l’effondrement de leur habitation’’, a expliqué le gouverneur de Ziguinchor Guédj Diouf.



Il présidait la cérémonie de réception du premier lot d’équipements en vue de rendre opérationnel le plan ORSEC dans la région. Le maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé et des responsables de services techniques ont pris part à cette rencontre.



’’Nous avons également reçu un lot important de matériel de désinfection. Des opérations de saupoudrage des sites inondées seront démarrées ce mercredi soir. Plusieurs autres quartiers qui ne sont pas inondés sont aussi concernés’’, a poursuivi Guédj Diouf.



Selon lui, un total de 1959 sinistrés des inondations a été recensés dans la région de Ziguinchor.



’’Au-delà des équipements de construction qui leur seront remis, plusieurs matelas seront également distribués’’, a-t-il signalé.



’’Ces 1959 sinistrés recensés percevront aussi des sommes d’argent allant de 100.000 à 200.000 FCFA par un système cash transfert. En tout, Ziguinchor a reçu une enveloppe de 347.050 000 FCFA. Nous avons pris sur cette enveloppe pour acheter ce matériel. Le reste de l’argent sera envoyé aux sinistrés’’, a précisé le gouverneur de Ziguinchor.



Le maire de la ville Abdoulaye Baldé a salué ’’la promptitude dans la réaction de l’Etat’’ avec ’’la remise de ce lot d’équipements massifs qui va soulager l’ensemble des sinistrés de la commune et de la région de Ziguinchor, les collectivités locales, ne pouvant pas mobiliser de tels moyens dans un court délai’’.