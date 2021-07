Dakar, 9 juil (APS) - La situation des déclarations d’établissement et de l’emploi fait apparaître qu’en 2020, 1 580 établissements ont été déclarés ouverts au niveau des Inspections du travail et de la Sécurité sociale, permettant de générer 8 180 emplois, indique le rapport annuel des statistiques du travail de 2020.

’’A côté de ces ouvertures, le rapport fait état de la fermeture de 233 établissements ayant occasionné 1 662 emplois perdus’’, souligne le document produit par le ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions à travers la Direction générale du Travail et de la Sécurité sociale.

’’Ce qui dénote d’un solde globalement positif en termes d’évolution du nombre d’établissements et d’emplois’’, selon le résumé exécutif du rapport consulté par l’APS.

Le rapport souligne par ailleurs qu’en dépit du contexte marqué par la pandémie du Covid-19 avec ses corollaires sur le plan économique, le marché du travail s’est enrichi de 63 491 contrats de travail.

Le document signale que la distribution de ces contrats révèle une prédominance des hommes qui à eux seuls concentrent les 74,39% du total contre 25,61% pour les femmes.

Il précise que sous l’angle de la branche d’activité, les segments ‘’commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles’’, ‘’construction’’ et ‘’activités de fabrication’’ se sont révélés être de ’’véritables niches d’emplois en 2020’’.

En effet, ces branches comptent respectivement 38,49%, 15,31% et 13,2% des contrats de travail, soit un cumul d’environ 67% de l’ensemble des contrats de travail conclus au cours de l’année 2020.

L’offre de stage a été ’’très accrue’’ en 2020, matérialisée par 3 383 contrats de stage d’adaptation, 475 contrats de stage pré-embauche, 397 contrats de stage d’incubation et 5 contrats de stage de requalification, soit un total de 4260 contrats de stage.

’’Cette offre de stage est plus marquée dans le commerce de gros et de détail, réparations de véhicules automobiles et de motocycles, les activités financières d’assurance et l’agriculture, sylviculture et pêche’’, relève-t-on.

Le document souligne que ’’les contrats de travail des travailleurs déplacés hors de leur résidence habituelle quant à eux se chiffrent à 660 unités’’, ajoutant que ’’plus de 91% de ces contrats ont été conclus avec des hommes contre 8,48% avec des femmes’’.

’’Leur répartition en fonction de la branche d’activité montre une prédominance des activités de services administratifs et d’appui, les activités de fabrication et les activités d’hébergement et de restauration’’, précise la même source.

S’agissant de la garantie des droits, le rapport signale que ’’2 835 contrôles ont été effectués principalement dans les établissements exerçant dans les activités d’hébergement et de restauration, les activités de fabrication et les activités de services administratifs et d’appui’’.

L‘effectif des entreprises ainsi visitées s’élève à 41 612 travailleurs, indique le rapport.

Il relève qu’au terme de ces contrôles, ’’1410 convocations, 560 lettres d’observation, 106 mises en demeure, 2019 578 observations orales et 14 procès-verbaux (PV) d’infraction ont été dressés par les Inspections du Travail et de la Sécurité sociale’’.

Selon le document, ’’ces contrôles ont pu aboutir, avec des proportions différentes, à une régularisation de la situation des établissements et des travailleurs en fonction de la nature de chaque manquement relevé’’.

Le rapport indique également ’’10 777 consultations des Inspections du Travail et de la Sécurité dont 38,30% à l’initiative des employeurs, 58,35% provenant des travailleurs et 3,35% émanant des autres usagers’’.

’’Une analyse de ces consultations en fonction du type laisse apparaître 10 571 consultations orales et 206 consultations écrites’’, précise-t-on.

Le rapport fait état de 3 915 attestations de non travail, 1 791 attestations de régularité, 1 153 attestations de service délivrées, 10 641 travailleurs immatriculés par les Inspections du Travail et de la Sécurité sociale (ITSS) et la Direction des Statistiques du Travail et des Etudes (DSTE).