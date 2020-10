Keur-Lamine (Koungheul), 20 oct (APS) - Deux mille deux cents personnes affectées par le projet Energie OMVG au Sénégal ont été indemnisées pour un montant global de plus de 800 millions de francs CFA, a appris lundi l’APS.



"Pour l’ensemble des régions concernées par le projet Energie OMVG, 2.200 personnes affectées sont aujourd’hui indemnisées. Et nous avons injecté plus de 800 millions de francs CFA", a déclaré le secrétaire général de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), Ababacar Ndao,

M. Ndao effectuait une visite à Kaffrine pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux du projet Energie OMVG au Sénégal. Il a ainsi visité la ligne 1A Birkelane-Tambacounda, dont les travaux ont, selon lui, été exécutés à 98,10%.

Le secrétaire général de l’OMVG s’est ensuite rendu à Keur-Lamine, un village du département de Koungheul où il s’est entretenu avec deux personnes affectées par le projet.

"Nous avons un sentiment de satisfaction. Nous avons vu que nos chantiers ont avancé à Kaffrine. Nous sommes en train de construire la ligne haute tension en respectant la volonté des populations et en faisant notre devoir vis-à-vis de ces dernières’’, a fait observer Ababacar Ndao.



"Nous avons proposé à ces personnes d’autres structures de rechange. Et nous l’avons fait avec un niveau de confort", a-t-il ajouté au terme d’une visite des nouvelles demeures de Sira Sabaly et de Ansou Sagna, deux habitants du village de Keur-Lamine affectés par le projet Energie OMVG.



Il a effectué cette visite en compagnie du sous-préfet de l’arrondissement d’Ida Mouride, Amédy Moustapha Bâ et des agents dudit projet.

Selon le secrétaire général de l’OMVG, dans la région de Kaffrine, 867 personnes affectées par le projet Energie OMVG ont été indemnisées pour un montant de 340 millions 900 mille 541 francs CFA.

Il a signalé que le projet Energie OMVG est en train de planifier la construction d’un autre poste à Kaffrine, notamment à Keur Moussa Ndiaye, dans le département de Koungheul.

"Ce poste va améliorer la qualité de service, et il nous permettra d’avoir un projet beaucoup plus équilibré à Kaffrine", a expliqué M. Ndao.

"Nous sommes en train de faire une étude avec la Banque africaine de développement (BAD) pour électrifier tous les villages traversés par les lignes hautes tensions", a-t-il annoncé.



Il a rappelé qu’à ce jour, près de 128.000 localités du Sénégal ont bénéficié du projet Energie OMVG, lequel consiste à installer une ligne d’interconnexion entre le Sénégal, la Gambie, la Guinée Conakry et la Guinée Bissau, sur un linéaire d’environ 1.700 kilomètres.

Au Sénégal, le projet mis en œuvre par l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) intervient dans les régions de Kaffrine, Kaolack, Tambacounda, Kédougou et Kolda, sur un tracé de 701 kilomètres.

Selon Ababacar Ndao, 722 millions de dollars ont été mobilisés pour ce projet avec l’accompagnement des Etats qui ont mis la main à la poche.

"L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) veut fournir de l’énergie propre, renouvelable et à bas coût, à travers son projet énergie", a fait valoir son secrétaire général.

"À Koungheul, Toutes les personnes affectées par le projet Energie OMVG ont été indemnisées de la façon la plus juste possible, la plus participative et la plus inclusive", s’est félicité le sous-préfet d’Ida Mouride.