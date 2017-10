Dodel (Podor), 20 oct (APS) - Le directeur de la société marocaine "Afri Partners’’, Mehdi Zemmama, a remis jeudi 6470 kits scolaires à Mamadou Sy Diop, représentant des directeurs des 37 écoles des communes de Dodel et Démette.



Ce geste rentre dans le cadre de l’accompagnement des populations par cette société marocaine installée dans cette zone du Fouta pour l’exploitation de 10.000 hectares dédiés à la riziculture, principalement dans la cuvette de Bandié, sis entre le Doué et le fleuve Sénégal.

Les responsables de la société ont en outre remis au chef du district sanitaire de Gamadji Saré, Dr Mame Late Cissé, trois appareils d’échographie de dernière génération, d’une valeur de 30 millions de francs CFA, destinés aux postes de santé de Dodel, Démette et Dara Halaybé.

L’adjoint au sous-préfet de Gamadji Saré, Cheikhou Cissé, au nom des populations, a salué le geste important d’Afri Partners pour les kits scolaires qui permettent de soulager les parents d’élèves de de Dodel et Démette de l’achat de fournitures scolaires pour leurs enfants.

Selon lui, ce matériel sera d’une grande utilité pour le travail des élèves à l’école et va contribuer à leur réussite.

L’octroi de ce matériel scolaire aux élèves, permet la réalisation du concept ‘’Ubi Tey, Jang Tey, car les enseignants et les élèves n’attendront plus d’être dotés de fournitures scolaires pour démarrer les cours.

Quant aux appareils d’échographie remis aux trois postes de santé de Dodel, Démette et Dara, a-t-il souligné, ils permettront de soulager les femmes du Fouta, dans la prise en charge de leurs problèmes de santé.

Le directeur d’Afri Partners, Mehdi Zemmama, a, quant à lui, souligné que sa société n’a pas attendu d’être opérationnelle pour poser son premier acte social, qui entre dans le cadre de la responsabilité sociétale d’entreprise (RES).

Selon lui, Afri Partners va davantage soutenir les populations dans un "esprit gagnant-gagnant’’, en renforçant les moyens au niveau de l’éducation et de la santé, afin que cette zone rurale puisse aller vers l’émergence.

Les représentants des maires de Dodel et Démette, de l’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de Podor, les parents d’élèves, les chefs de village et les enseignants se sont tous réjouis de ce geste.

Ils ont également lancé un appel à l’endroit des populations, leur demandant de s’approprier le projet rizicole, afin que tous puissent en tirer bénéfice, pour sortir la zone de la pauvreté.