Diourbel, 6 fév (APS) - Le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop a procédé, samedi, à Diourbel, à la pose de la première du marché Kadega, du quartier Keur Cheikh, dans la commune de Diourbel, a constaté l’APS.

La cérémonie s’est tenue en présence des autorités administratives, des notables du quartier Keur Cheikh, du maire de Diourbel et des acteurs du marché.

’’Le centre commercial du marché Kadega de Keur Cheikh est entièrement financé par le promoteur Cheikh Sidy Diop avec l’accompagnement du conseil municipal de Diourbel pour un montant de 100 millions FCFA’’, a dit le ministre.

L’infrastructure sera construite sur un niveau R1 avec 100 cantines de 9 mètres carrés chacune, des blocs sanitaires et trois hangars pour la viande, le poisson et les légumes. Elle sera livrée dans six mois.

Selon Dame Diop, la construction de cet édifice va permettre de décongestionner le marché central Ndoumbé Diop et participer à l’effort de développement de la ville de Diourbel.

Il a rappelé que ce partenariat public-privé entre la mairie et le promoteur est une réponse à l’appel du président de la République pour la modernisation des marchés du pays.

Le ministre de l’Emploi a invité les Diourbellois à suivre l’exemple de Cheikh Sidy Diop qui a également installé une usine de fabrique de glace pour la conservation du poisson dans la commune de Diourbel.

Le marché Kadega de Keur Cheikh a été construit en 1963 sous le magistère du maire René Louis Le Grand.