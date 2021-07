Pikine, 4 juil (APS) – La ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, a procédé samedi soir à la pose de la première pierre du siège du Conseil départemental de la Jeunesse de Pikine (banlieue de Dakar).

’’Il me plait de magnifier particulièrement l’accueil de la Jeunesse de Pikine (…). Cette jeunesse montre une fois de plus qu’elle comprend, adhère et participe activement aux actions publiques en sa faveur et pour son accomplissement’’, a-t-elle notamment souligné.

La ministre présidait la cérémonie de pose de la première pierre du siège du Conseil départemental de la Jeunesse de Pikine, un projet de cette ville de la banlieue de Dakar d’’un coût de 125 millions de francs CFA.

En présence du maire, Abdoulaye Timbo, elle a magnifié l’enthousiasme de la jeunesse du département de Pikine, qui selon elle ‘’est le symbole d’une société sénégalaise résolument dans l’œuvre de construction nationale’’.

Des officiels, des responsables de l’Administration territoriale locale, des élus de la banlieue, des notables, des religieux ainsi que des représentants de mouvements et organisations de jeunes ont pris part à cette cérémonie.

SG/OID