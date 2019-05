Dakar, 13 mai (APS) - Quatre personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessés dans un accident provoqué par un camion lundi soir à hauteur du pont situé à Poste Thiaroye, sur la route de Rufisque, dans la grande banlieue dakaroise.



Le camion à l’origine de l’accident a dérapé après avoir perdu son pneu avant de heurter véhicules et motos, rapporte la Radio futurs médias (RFM, privée), selon lequel le conducteur en cause a pris la fuite.

Suite à cet accident, la circulation a été perturbé jusqu’au-delà de 22 heures sur cet axe tourier, une situation qui a provoqué des embouteillages sur l’autoroute à péage toute proche.