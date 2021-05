Dakar, 24 mai (APS) - Timbuktu Institute - African Center for Peace Studies et la Fondation Konrad Adenauer procèdent jeudi à la présentation de l’étude intitulée ‘’Défis transnationaux et sécuritaires aux frontières Guinée-Mali-Sénégal : entre vulnérabilités et résilience. Cas de la région de Kédougou’’.

La cérémonie de présentation se tiendra à la Maison de la Presse, de 10h à 12h, précise un communiqué reçu à l’APS. Elle verra la présence notamment des représentants de l’État du Sénégal, du corps diplomatique, de la presse nationale et internationale.

‘’Elle sera l’occasion d’échanger sur la méthodologie adoptée, les tendances générales de l’étude afin de proposer des pistes de réponses face aux défis transnationaux et sécuritaires qui existent dans la localité de Kédougou’’, souligne le communiqué.

Il rappelle que ‘’cette étude s’inscrit dans le cadre des activités de recherche et de veille du Timbuktu Institute-African Center for Peace Studies’’, avec l’objectif d’’’analyser les leviers de résilience communautaire dans les zones frontalières face aux menaces de la sous-région’’.