Dakar, 21 oct (APS) – Le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) du Sénégal invite les journalistes sénégalais à ‘’la plus grande prudence’’ et à ‘’la plus grande retenue’’ dans le traitement des informations sur l’élection présidentielle en Guinée.

‘’Tout en comprenant l’intérêt que peut représenter ce scrutin, le CORED invite les journalistes et médias sénégalais à la plus grande prudence sur l’élection présidentielle en Guinée’’, écrit l’organe d’autorégulation des médias dans un communiqué reçu mercredi à l’APS.



Il appelle également les médias du Sénégal à ‘’faire preuve de la plus grande retenue en attendant la publication [des] résultats [de cette élection] par les instances guinéennes habilitées’’ à les rendre publics.



Le CORED a lancé cet appel après qu’un quotidien sénégalais a écrit, dans son édition de mardi : ‘’Présidentielle en Guinée, Cellou Dalein président !’’.

‘’Dans la mesure où, au stade actuel du processus, aucun résultat émanant des instances habilitées n’est disponible, cette démarche du journal (…) est de nature à semer la confusion’’, souligne l’organe d’autorégulation en citant nommément le quotidien.

La prudence et la retenue sont d’autant plus nécessaires que, selon le CORED, l’élection présidentielle guinéenne s’est déroulée ‘’dans un contexte (…) tendu’’.

En Guinée, où les résultats de cette élection ne sont pas encore proclamés, l’opposant Cellou Dalein Diallo a fait une déclaration en revendiquant la victoire, après le scrutin de dimanche.