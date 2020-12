Keur Momar Sarr (Louga), 8 déc (APS) – La mise en service prochaine de la troisième usine de traitement d’eau potable n’entrainera pas de baisse sur le coût pour les ménages, a souligné le ministre en charge du secteur, Serigne Mbaye Thiam.



"Il n’est pas envisagé de baisse sur le prix de l’eau. Au contraire, si le gouvernement n’avait pas pris en charge une partie du financement de la construction de l’usine, on aurait eu une augmentation du prix de l’eau", a notamment déclaré le ministre de l’Eau et de l’Assainissement en marge d’une visite sur le site.



La troisième usine de traitement d’eau potable de Keur Momar Sarr, dans la région de Louga (nord), en construction depuis avril 2018, est présentée comme le plus important ouvrage hydraulique du Sénégal.



L’infrastructure, d’un coût de 284 milliards de Francs CFA est bâtie dans une localité située au bord du Lac de Guiers d’où est prélevé l’essentiel de l’eau courante de Dakar et de certaines zones urbaines.



L’usine, une fois mise en service, va produire 100.000 m3 d’eau/jour, c’est-à-dire 100 millions de litres d’eau par jour durant sa première phase, puis 200.000 m3 d’eau/ jour dans la deuxième phase, afin d’améliorer la qualité de l’eau pour un million de personnes et sa disponibilité 24h sur 24 dans les ménages.



Selon Serigne Mbaye Thiam, sur ce montant, le gouvernement a mobilisé 12 milliards de FCFA au titre des indemnisations des populations qui ont été touchées par le projet.



"Il reste 272milliards de FCFA d’emprunt. Pour ne pas que cela altère l’équilibre financier de la SONES, et que cet investissement soit répercuté entièrement sur le consommateur, l’État du Sénégal a pris en charge 85% de ces 272 milliards et la SONES ne rembourse que 45 milliards de FCFA", a-t-il fait savoir.



SK/AKS