Thiès, 4 juin (APS) - La plateforme devant réceptionner les dossiers des prétendants à la quatrième édition du Prix de l’excellence et du leadership local, initié par l’ONG Enda Ecopop, sera ouverte à partir de lundi, a annoncé vendredi, Bachir Kanouté, coordonnateur exécutif de cette organisation.

‘’La plateforme va être ouverte à partir de lundi. Tous les acteurs (concernés) peuvent soumettre leurs innovations jusqu’au 26 juillet, date à laquelle nous allons convoquer le comité scientifique pour analyser ce qui a été proposé et sélectionner les meilleurs’’, a dit M. Kanouté.

Après le lancement de l’édition 2021 à Dakar, une délégation d’Enda Ecopop fait le tour des régions pour rencontrer les autorités administratives, les universitaires, les journalistes.

Les cinq meilleurs de chaque catégorie seront invités au Grand théâtre pour partager les innovations en vue de choisir les trois meilleurs dans chaque catégorie qui recevront leur distinction dans la semaine du 10 octobre.

Le Prix de l’excellence et du leadership local lancé depuis 2018 par Enda Ecopop récompense l’excellence dans la gouvernance territoriale, à travers les acteurs de l’‘’écosystème de la décentralisation’’. Il s’agit des autorités locales, des universitaires, des journalistes.

Le prix distingue les autorités territoriales dans six catégories : participation et engagement citoyen ; transparence et redevabilité ; inclusion, égalité et équité ; solidarité aux communautés vulnérables ; finance des communautés vulnérables et territorialisation des politiques publiques.

Les journalistes sont aussi primés pour leurs productions – documentaires ou articles de presse – rendant compte d’innovations dans les collectivités territoriales, tout comme les chercheurs pour leurs projets de recherche porteurs de solutions.

En 2014, les chefs d’Etat regroupés en sommet de l’Union africaine à Malabo, avaient demandé à ce que chaque Etat organise, chaque année un système pour primer l’excellence et l’innovation dans la gouvernance.

A partir de 2018, Enda Ecopop avait lancé ce prix, dont la première édition avait récompensé entre autres, le maire de Thiès Talla Sylla parmi les autorités locales.

