Dakar, 14 février (APS) - Le gouvernement a décidé d’améliorer les procédures relatives à l’autorisation de lotir et au branchement à l’eau à travers une ‘’approche par résultats rapides’’, qui permettra de réaliser chaque projet dans un délai de 100 jours, a annoncé mardi le ministre de la Fonction publique, de la Rationalisation des effectifs et du Renouveau du service public.



‘’L’approche par résultats rapides permet de mobiliser, dans le cadre d’un défi, une équipe motivée pour réaliser en un court délai, autour de 100 jours, un projet présentant un certain degré de complexité’’, a précisé Viviane Laure Bampassy, en présence du ministre de l’Hydraulique, Mansour Faye, et de celui en charge du Renouveau urbain, Diène Farba Sarr.



Elle présidait, mardi, la cérémonie de lancement de l’Approche par résultats rapides (ARR), dont la phase pilote va démarrer par le département de Rufisque. Les trois ministres ont procédé à la signature d’une note de défi à travers laquelle ils s’engagent à mener ce processus d’allégement et de simplification des procédures.



Pour Mme Bampassy, ‘’la collaboration des différents secteurs de l’administration et la coordination de leurs interventions constituent le défi majeur de la performance pour tous les secteurs publics du monde’’. Selon elle, la méthode de l’ARR n’a pas seulement pour effet recherché de produire des résultats rapides, elle a davantage vocation à susciter la créativité, la motivation, l’engagement des différentes parties à établir un dialogue des pratiques et des expertises, pour apprendre ensemble à résoudre un problème d’ordre adaptatif.



‘’Les travaux préliminaires des équipes ont abouti à l’option de concentrer l’exercice sur une zone pilote. (…) Le département de Rufisque constitue un territoire d’attractivité et de croissance, un espace de convergence des intérêts des acteurs, mais aussi et surtout un écosystème de transformation urbaine qui offre un terreau fertile pour l’expérimentation de l’ARR’’, a-t-elle poursuivi.



’’En dépit de l’existence de procédures normalisées et écrites, l’examen de l’écosystème de Rufisque démontre à suffisance combien les défis politiques, stratégiques et opérationnels que nous nous sommes fixés exigent de chacun d’entre nous un engagement constant et une disponibilité effective, si nous voulons réaliser les objectifs de performance et atteindre les résultats pratiques au bout de la période de 100 jours’’, a précisé Mme Bampassy.