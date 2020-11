Dakar, 5 nov (APS) – Des journalistes membres du Syndicat des professionnels de l’information, de la communication, de la Convention des jeunes reporters, de l’Union des radios communautaires et d’organes de presse et d’autres membres d’organisations de la société civile prennent part à une session de formation sur la stratégie de prévention des conflits électoraux et le rôle des médias dans la processus électoral.

Initiée par le Centre européen d’appui électoral en partenariat avec la Direction générale des élections, cette rencontre vise à ’’développer les capacités des acteurs des médias dans le domaine du leadership et de la prévention des conflits électoraux’’, selon un des facilitateurs, Adina Borcan.

La formation en leadership et prévention des conflits électoraux, désignée par le sigle ‘’Lead’’ est ’’une formation interactive entre différents acteurs dont des journalistes à travers des groupes de réflexion, d’analyse et de partage d’expériences’’, a-t –elle expliqué.

Pour les organisateurs, ’’les notions de leadership et de gestion des conflits doivent faire partie des connaissances des acteurs impliqués dans tout le cycle électoral’’.

Il y a la nécessité pour ces acteurs ‘’de comprendre ces notions basées sur l’expérience professionnelle et personnelle, le bon sens, la sensibilité la formation entre autres’’, a souligné la facilitatrice.

Ainsi, la formation est concentrée sur ‘’l’inclusion des groupes cibles dans le processus électoral, la compréhension du cycle électoral et leur participation active dans les différentes étapes du cycle’’.

D’où, le choix des initiateurs de la formation de mettre ensemble, au cours de cette session aussi bien les journalistes, que des membres de la Commission nationale électorale autonome (CENA), de la Direction générale des élections, de la Commission nationale de régulation de l’audiovisuel et de mouvements de jeunesse, entre autres.

L’idée est de créer autour des acteurs des médias ’’un partage de connaissances et d’expériences à travers des analyses sur la problématique’’.