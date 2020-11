Louga, 11 nov (APS) - Le Comité régional de planification du projet d’appui à l’insertion des jeunes ruraux agri-preneurs ‘’agri-jeunes Tekki Ndaw Gni’’ a validé, mercredi à Louga, son programme de travail pour cette région et fixé son budget 2021 à un milliard 300 millions de francs CFA, a constaté l’APS.

‘’Nous avons tenu un atelier consacré à l’examen et à l’approbation du programme de travail et du budget annuel 2021 pour la région de Louga. Chaque année, on élabore un programme de travail pour l’année suivante et le comité régional de planification est chargé de le valider. Ce qui a été fait’’, a expliqué le chef de l’antenne Nord (Thiès et Louga) du projet, Mor Sokhna Lo.

‘’Le budget dégagé est utilisé pour financer la formation et l’insertion des jeunes. A l’issue de la formation, un capital est mis à leur disposition pour leur permettre de démarrer leurs activités’’, a dit M. Lo.

Le chef de l’antenne Nord du projet agri-jeunes précise que le projet finance également les jeunes agri-preneurs qui sont déjà en activité, mais qui ont besoin d’accéder aux financements pour développer leurs entreprises.

‘’Pour eux, il est prévu un financement avec les institutions financières partenaires ainsi que la mise en place d’un système de cautionnement mutuel, pour permettre à ces jeunes de pouvoir accéder aux crédits au niveau de l’institution financière partenaire’’, a-t-il soutenu.

En dehors de cela, a-t-il poursuivi, il est prévu le versement d’une prime d’assurance en partenariat avec la compagnie nationale agricole du Sénégal pour assurer les risques encourus par le prêt accordé aux jeunes.

Le projet ‘’Agri-jeunes Tekki Ndawyi’’ est un projet mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, de concert avec d’autres ministères techniques tels que celui de l’Elevage et des Productions animales.

Il concerne les régions de Louga, Thiès, Kaolack, Fatick, Diourbel, Kaffrine, Ziguinchor et Sédhiou, et cible les jeunes âgés de 15 à 35 ans et en quête d’insertion socioprofessionnelle.