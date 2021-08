Diourbel, 3 août (APS) - Le département de Diourbel aura droit à plus de 1000 emplois dans divers domaines d’activités dans le cadre du Programme d’urgence pour l’emploi et l’insertion socio-économique des jeunes ‘’Xeyu Ndaw Yi’’, a annoncé mardi le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop.

‘’Les pôles devront travailler sur la spécificité de chaque département. Le département de Diourbel aura un peu plus de 1000 jeunes qui seront recrutés très prochainement pour occuper ces emplois’’, a-t-il dit.

Dame Diop s’exprimait au cours de la cérémonie de lancement des activités du pôle emploi-entreprenariat, en présence du ministre des Télécommunications et de l’Economie numérique, Yankhoba Diattara.

Selon lui, le pôle emploi est une structure qui va ‘’rapprocher le dispositif de formation, d’accompagnement et de financement des jeunes sénégalais en territorialisant les actions liées à l’emploi et l’employabilité des jeunes’’.

Le ministre de l’Emploi invite les jeunes du département de Diourbel âgés de 18 à 40 ans à se rapprocher de l’ANPEJ pour l’inscription qui doit être ‘’individuelle et personnelle’’.

‘’Il n’y a pas de quota ni de liste. Tout jeune qui veut, devra venir s’inscrire et il aura un numéro d’identification unique. Cela nous empêchera d’avoir des doublons dans les financements, dans les formations’’, a-t-il expliqué.

Il a signalé que pour les 65.000 emplois spéciaux octroyés par le président de la République, les mêmes métiers sont ciblés pour les 46 départements du Sénégal.

‘’On va avoir des stadiers, des guides touristiques, des techniciens pour le cadre de vie, des techniciens du reboisement, des volontaires du service civique national, des assistants dans le domaine de la santé’’, a-t-il détaillé.

Le département de Diourbel se verra également octroyer ‘’une enveloppe d’un milliard 600 millions FCFA à travers la Der [Délégation à l’entreprenariat rapide] destinée aux jeunes qui auront des projets’’ dans le cadre de l’entreprenariat.