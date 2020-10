Kébémer, 27 oct (APS) – Quatre cents latrines familiales seront construites dans cinq communes du département de Kébémer, dans les trois prochains mois, a appris l’APS mardi de la direction régionale de l’assainissement de Louga (nord).

Les futures latrines seront construites dans le cadre d’un projet eau et assainissement mis en œuvre par l’Etat dans les régions de Kaffrine (centre) et Louga, selon Ndiogou Ndong, le chef de la division contrôle et suivi à la direction régionale de l’assainissement.

Il intervenait à un atelier de ‘’validation’’ de la liste des ménages bénéficiaires des 400 latrines familiales.

Cette initiative consiste à alimenter en eau potable les deux régions et les doter d’ouvrages d’assainissement, dont 17.000 latrines familiales.

Des blocs sanitaires sont également construits dans 17.000 endroits publics des régions de Kaffrine et de Louga, a indiqué M. Ndong.

‘’Nous avons construit 5.847 latrines dans la région de Louga, dont 2.193 dans le département de Kébémer. Dans le département de Louga, 1.486 latrines ont été construites, contre 1.836 pour celui de Lingère’’, a détaillé Ndiogou Ndong.

‘’Nous avons jugé nécessaire de privilégier les ménages vulnérables de Louga (…), ceux qui n’ont pas de latrines et les ménages n’ayant jamais bénéficié d’une aide de l’Etat durant ces quatre dernières années’’, a expliqué M. Ndong.