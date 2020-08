Kaolack, 28 août (APS) – Le directeur général de la Radiodiffusion

télévision du Sénégal (RTS), Racine Talla a salué, jeudi à Kaolack, le professionnalisme de ses collaborateurs qui ont aidé à bâtir "un audiovisuel de qualité qui a épousé les contours de la modernisation de l’outil de travail".

M. Talla qui a visité les installations et échangé avec les responsables et personnels des stations régionales de Fatick, Kaffrine et Kaolack a salué le professionnalisme de ses collaborateurs qui ont "proposé un projet d’un audiovisuel de qualité qui a épousé les contours de la modernisation de l’outil de travail tout en s’inscrivant dans les perspectives des mutations technologiques".

"La RTS a rééquipé toutes les stations régionales et complété le maillage du territoire. Aujourd’hui, le parc la RTS est riche de 17 chaînes de radios et 4 chaînes de télévision avec des studio ultra modernes dont la RTS1" a fait remarquer Racine Talla.

Selon lui, "le Président de la République a permis de concrétiser ce projet qui a aussi connu la mise en place d’une plateforme digitale prolongeant ce qui se fait par la radio et la télé tout en produisant des contenus adaptés au supports".

Le DG de la RTS qui a salué les investissements consentis

par l’Etat du Sénégal pour l’acquisition de matériel de dernière génération a mis l’accent sur les nouvelles orientations que l’entreprise audiovisuelle compte impulser aux stations régionales et aux télévisions zonales

"Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, a toujours soutenu l’audiovisuel public. Depuis l’avènement du Président de la République, près de 20 milliards de FCFA ont été investis pour l’acquisition d’équipements de dernière génération, ce qui a permis, entre autres, d’assurer la couverture audiovisuelle adéquate du sommet de la Francophonie tenu à Dakar en 2014, d’assurer la couverture de la dernière campagne des législatives avec une quarantaine de listes de manière équitable, d’assurer la couverture optimale de la campagne pour la présidentielle" a-t-il fait noter.

Par ailleurs, le directeur général de la RTS a tenu à faire le point sur le patrimoine foncier et technique de l’entreprise, avant de relever la nécessité de le conserver, de l’entretenir et de l’aménager.

"Ce volet me tient particulièrement à cœur et fera partie de la nouvelle politique que nous bâtirons ensemble, le personnel et moi. Le nouveau plan stratégique rendra plus explicite cette nouvelle vision" a souligné Racine Talla.

La tournée nationale qui se termine ce vendredi par les

étapes de Diourbel et Touba a conduit le directeur général de la RTS et ses collaborateurs dans les régions de Thiès, Saint-Louis, Matam, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Kaffrine, Kaolack et Fatick.