Dakar, 13 mai (APS) - La Police et les Douanes sénégalaises annoncent avoir réceptionné, mercredi, quatre embarcations destinées à leurs unités mixtes de Bétenti et de Djinak Bar, situées dans la région de Fatick (centre).

‘’A travers la fourniture de ces quatre embarcations, l’UE (Union européenne) vise à soutenir les forces de sécurité intérieure du Sénégal dans le renforcement de capacités de surveillance et de contrôle des frontières’’, explique un communiqué reçu à l’APS.

Les embarcations vont servir à ‘’améliorer le contrôle des personnes et des marchandises’’ dans la zone de Bétenti et de Djinak Bar, située à la frontière du Sénégal avec la Gambie. Les unités mixtes de ces deux localités ‘’sont composées de personnels de la Direction de la police de l’air et des frontières et de la Direction des opérations douanières’’.

Le communiqué assure que ‘’ces embarcations en aluminium à faible tirant d’eau sont adaptées à une surveillance accrue du delta du Sine-Saloum, qui est une zone protégée et inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2011’’.

Il annonce que pour leur permettre d’‘’effectuer des patrouilles de nuit’’, les équipages seront dotés de ‘’moyens spécifiques complémentaires’’. Il peut s’agir, entre autres, d’appareils de vision nocturne, thermique ou infrarouge.

La remise des quatre embarcations ‘’s’inscrit dans le cadre du programme de sécurité intérieure SENSEC-UE financé par l’UE à hauteur de 10 millions d’euros’’ (6,5 milliards de francs CFA).

Le programme, qui arrive à terme en fin mai 2021, a ‘’mis l’accent sur le renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieures’’.

Trois axes ont été privilégiés : la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, le contrôle et la surveillance des frontières, l’appui à la bonne gouvernance du secteur de la sécurité intérieure.