Dakar, 22 oct (APS) - Le site ’’refletsuisse-affrique.com’’ veut contribuer à ’’rendre visibles’’ les relations entre la Suisse et l’Afrique, a confié mardi à Dakar son Directeur de publication et rédacteur en chef, Ibrahima Cissé.



’’Il s’agit d’un site qui veut contribuer à rendre visibles les relations entre la Suisse et l’Afrique en collaborant quasi-quotidiennement avec le département fédéral des Affaires étrangères (DFAE)’’, a-t-il notamment déclaré, lors du lancement officiel du site.

Cette plateforme tentera de ’’mieux faire connaitre la Suisse en Afrique et vice versa’’, selon Cissé, soulignant que depuis sa phase test, le site a accueilli entre 15 000 et 20.000 visiteurs.

Le journal Reflets Suisse-Afrique, ’’a su mettre en lumière les relations entre la Suisse et l’Afrique en général et le Sénégal en particulier, depuis son lancement en 2000’’, a quant à elle salué l’ambassadrice de Suisse au Sénégal, Marion Weichelt Krupski.

Ce journal ’’a su exploiter et mettre en avant la diversité des relations entre la Suisse et le continent, notamment dans le domaine de la diplomatie, la coopération, l’économie, l’éducation, la recherche et l’innovation, etc’’.

La publication ’’n’a cessé depuis 19 ans de se faire écho des rapports de coopération qu’entretiennent la Suisse et le Sénégal’’, a-t-elle fait valoir.

Pour sa part, le directeur de la Communication, Ouseynou Dieng, a souligné que la présence des médias internationaux au Sénégal, ’’devrait être une source de motivation pour le perfectionnement des médias locaux’’.

’’Nous espérons que ce site viendra ’’enrichir le panorama médiatique, qui permet de faire connaitre la Suisse et l’Afrique. Nous sommes un pays ouvert à tous ceux qui veulent venir exercer leur métier ici’’, a-t-il ajouté.