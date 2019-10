Dakar ,12 oct(APS)- La ville espagnole de Las Palmas de Gran Canaria abrite lundi à partir de 19 h 30, la cérémonie de remise du Prix Saliou Traoré de journalisme en espagnol sur l’Afrique, annonce un communiqué reçu à l’APS.



L’instauration de ce prix constitue un hommage au défunt journaliste sénégalais, lequel a été de son vivant correspondant pendant 37 ans de l’Agence espagnole de presse (EFE), souligne la même source.



La famille de Saliou Traoré sera aux Canaries pour recevoir l’hommage à ce correspondant qui a accumulé 37 ans d’expérience au service de l’agence nationale de presse Espagnole (EFE), hommage célébré en même temps que le travail du lauréat, indique-t-on.



Le Prix Saliou Traoré a été attribué au reporter canarien José Naranjo pour une série de chroniques dominicales parues dans le journal régional La Provincia, qui vient d’être recueillie et publiée dans un livre par les éditions locales Azulia, renseigne le texte.



Le Président d’EFE, Fernando Garea, l’ancienne vice-présidente du Gouvernement espagnol, actuelle Présidente du Conseil d’État et fondatrice de Femmes pour l’Afrique, María Teresa de la Vega, et le Directeur Général de Casa África, José Segura, participeront à la cérémonie de remise de prix, poursuit la source, selon le communiqué.



La création du prix Saliou Traoré a été annoncée pendant la IIème Rencontre de journalistes Afrique-Espagne, organisée par Casa África à Caixa forum, à la fin de l’année passée, en hommage au journaliste sénégalais Saliou Traoré, correspondant chevronné de l’agence EFE, qui est décédé précisément le 14 octobre 2018, rappellent ses initiateurs.



BHC/AKS