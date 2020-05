Fatick, 21 mai (APS) - Le gouverneur de Fatick (centre) a reçu jeudi du ministre de la Formation professionnelle et de l’Artisanat 10.000 masques ‘’normalisés’’ et d’autres équipements destinés aux élèves de la région, pour la réouverture des classes d’examen prévue le 2 juin.



‘’Sur une commande de 30.000 masques normalisés, conçus par les artisans de Fatick, on a ici 10.000 masques, que nous allons remettre au Comité régional de lutte contre les épidémies, présidé par le gouverneur de la région de Fatick’’, a dit Dame Diop.



Il s’est réjoui de la rapidité d’exécution dont ont fait preuve les artisans-couturiers de Fatick pour livrer la commande de 30.000 maques du ministère de la Formation professionnelle et de l’Artisanat.



Ce lot fait partie du million de masques ‘’normalisés’’ que son ministère a commandés auprès des artisans, a-t-il dit.



Dame Diop a également remis des kits sanitaires (gel hydro-alcoolique, thermoflashs, lave-mains, etc.) au gouverneur de Fatick, Seynabou Guèye, pour permettre aux élèves de la région de se protéger du Covid-19 à la reprise des cours.



Mme Guèye a réceptionné les équipements en présence de son collègue Matar Ba, chargé des Sports et maire de Fatick, et du président de l’Union nationale des chambres des métiers, Issa Dièye.



Selon l’inspection d’académie de Fatick, 37.648 élèves des classes d’examen (CM2, troisième et terminale) et 421 autres du secteur de la formation professionnelle sont concernés par la reprise des cours, dans la région.