Dakar, 27 avr (APS) - Radio France internationale (RFI) annonce qu’elle va déplacer 3 de ses "magazines phares" à Dakar, du 2 au 4 mai prochains, à l’occasion de l’inauguration de la "Maison Ousmane Sow", afin de mettre en valeur l’œuvre du sculpteur sénégalais et revenir sur l’actualité politique sénégalaise.



"RFI se rend dans la capitale sénégalaise afin de faire découvrir aux auditeurs ce nouveau musée (Maison Ousmane Sow) où seront présentées les œuvres du sculpteur dénommé +l’Auguste Rodin du Sénégal+", peut-on lire dans un communiqué reçu vendredi de la chaîne internationale française.

"Appels sur l’actualité" de Juan Gomez, "Le débat Africain" d’Alain Foka et "Vous m’en direz des nouvelles" de Jean-François Cadet vont ainsi enregistrer des émissions spéciales en public, le Jeudi 3 mai à l’Université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) et le vendredi 4 mai à l’Institut français de Dakar.

Une émission sur "La présidence Macky Sall" de "Appels sur l’actualité" de Juan Gomez enregistrée en public jeudi dans le Grand Amphithéâtre de l’Université Cheikh-Anta-Diop (UCAD) sera diffusée le lendemain à 8h10.

El Hadj Hamidou Kassé, ministre chargé de la communication à la présidence de la République du Sénégal et Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique Sénégalais (PDS) en seront les invités, lit-on dans le communiqué.

"Le Franc CFA", une autre émission de Juan Gomez avec notamment un représentant de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), et Guy Marius Sagna, coordonnateur de la plateforme "Non aux APE" et membre de la plateforme pour la souveraineté monétaire "France dégage !" sera diffusée le lundi 7 mai à 8h10.

"Le débat Africain" d’Alain Foka sur "Les enjeux de la future élection sénégalaise" passera le dimanche 6 mai à 8h10, avec notamment comme invité Seydou Guèye, porte-parole du gouvernement et de l’APR (Alliance pour la République, au pouvoir).

Il y aura également Doudou Wade, ancien député et président du groupe parlementaire libéral (PDS), Cheikh Guèye, maire de Dieuppeul-Derklé et Babacar Fall, secrétaire général du GRADEC (Groupe de recherche et d’appui-conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance).

"Le hip-hop et le rap sénégalais" passera le vendredi 4 mai à 16h10 avec comme invités Didier Awadi, rappeur sénégalais, un des pionniers du mouvement rap au Sénégal et plus largement en Afrique de l’Ouest.

Ibrahima Wane, professeur de littérature africaine à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste des courants et textes musicaux africains, y participera, de même que Amadou Fall Ba, spécialiste de la culture urbaine sénégalaise et notamment du hip-hop sénégalais.

Le 4 mai l’Institut français de Dakar va accueillir à partir de 10h la séance d’enregistrement en public de l’émission "Vous m’en direz des nouvelles" de Jean-François Cadet sur l’"Inauguration de la Maison Ousmane Sow".

Elle sera diffusée le lundi 7 mai à 16h10 avec la participation de Béatrice Soulé, commissaire et scénographe de toutes les expositions d’Ousmane Sow durant 20 ans, Soly Cissé, peintre, sculpteur, photographe, vidéaste et scénographe sénégalais, Ousmane Mbaye, designer et décorateur sénégalais et Sylvain Sankalé, historien et critique d’art contemporain.