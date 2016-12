Richard-Toll (Dagana), 20 déc (APS) – La Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) a mis en service mardi un pont sur le canal de Taouey, le cours d’eau reliant le Lac de Guiers au fleuve Sénégal, dans le cadre de l’extension de ses activités, a constaté l’APS.



La construction de l’ouvrage d’une longueur de 115 mètres a coûté un milliard de francs et permettra à la CSS de sécuriser davantage le transport de ses récoltes de canne, lit-on dans son document de présentation.



L’infrastructure permettra notamment à l’entreprise d’acheminer sa production de cannes à sucre sans avoir à passer dans la ville et les villages situés le long des anciennes pistes de passage, a expliqué le directeur général de la CSS, André Froissard.



Intervenant lors de la cérémonie d’inauguration, M. Froissard a insisté sur l’importance de la mise en service de ce pont dans la mise en œuvre du projet d’autosuffisance en sucre, initié par la Compagnie.



‘’La réalisation du pont matérialise également la responsabilité sociétale de la CSS à travers sa participation à la prévention routière en évitant que les camions remorque traversent la ville, diminuant les risques d’accident de circulation’’, a-t-il fait valoir.



L’ouvrage, large de six mètres et doté de passages piétons, permet un croisement entre deux véhicules légers avec une priorité pour les trains de remorques et les camions qui ne pourront pas s’y croiser, selon ses responsables.



‘’L’ouvrage permet à la CSS de sécuriser sa production qui sera rapidement acheminée dans l’usine de traitement. Il sera en même temps d’un grand apport pour les populations environnantes avec l’aménagement d’un passage souterrain pour les troupeaux’’, a souligné Fary Sèye, préfet du département de Dagana.



Le président directeur général de l’entreprise, Jean-Claude Mimran, et des autorités locales et religieuses de la commune de Mbane ont pris part à la cérémonie.