Saint-Louis, 20 mars (APS) – Le Directeur de la sécurité publique, Modou Diagne, a procédé, mardi, à l’inauguration d’un commissariat de Police au quartier de Pikine, à Saint-Louis (nord), a constaté l’APS.



Il s’agit du troisième commissariat de Police ouvert dans la commune de Saint-Louis après ceux Sor et de l’Île. Le nouveau commissariat sera dirigé par le commissaire Albert Ndior.



‘’Ce commissariat entre dans le cadre de la politique de sécurité de proximité et va permettre à la population de se sentir davantage en sécurité’’, a commenté le Directeur de la sécurité publique à lors de la cérémonie d’inauguration.



Le commissaire Diagne a souligné que sa mise en service allait assurer une meilleure collaboration entre la Police et les populations.



‘’Ce commissariat constitue une réponse efficace et appropriée à la délinquance qui a tendance à se développer dans notre société, sous toutes ses formes’’, a, de son côté, déclaré le préfet de Saint-Louis, Modou Ndiaye.



‘’La volonté de l’État est de mieux assurer aux personnes et à leurs biens les meilleures conditions de protection à travers le nouveau paradigme de la gouvernance sécuritaire de proximité’’, a-t-il souligné.



AMD/AKS