Saint-Louis, 19 déc (APS) – Le gouverneur de Saint-Louis, Alioune Aïdara Niang, a procédé vendredi à la remise de matelas et de kits d’hygiène aux sinistrés des récentes inondations dans le département.



Le gouverneur a rappelé lors de la remise symbolique que les pluies abondantes du dernier hivernage avaient durement impacté les populations du pays et de Saint-Louis où 4.500 familles du département avaient subis des dommages.



Il a indiqué que les autorités administratives, avec l’appui du maire de la ville, avaient mobilisé 50 motopompes, en plus de moyens de l’Etat. Cela avait permis entre autres d’exonder plusieurs maisons, de vider les fosses septiques.



Alioune Aïdara Niang, a également soutenu que des médicaments avaient été remis aux postes de santé des quartiers touchés, en plus d’une enveloppe financière de près d’un milliard de francs Cfa via cash transfert pour des montants variant entre 100.000 francs Cfa et 300.000 francs Cfa, par sinistré.



Il a fait savoir que le matériel remis aux sinistrés, les aidera à assainir leur environnement au moment où le Sénégal est confronté à une deuxième vague de la pandémie Covid-19.



‘’J’espère qu’avec cet appui, les populations s’installeront dans une hygiène personnelle et collective, tout en respectant les gestes barrières et le port obligatoire de masque, pour se protéger et protéger les autres’’, a ajouté le gouverneur de Saint-Louis.



Alioune Aïdara Niang a également fait savoir que l’Etat était en train de travailler sur un moyen de restructuration de certains quartiers, où les populations sont installées dans des zones non habitables.



‘’ Saint-Louis ne dispose plus d’assiette foncière, donc il faudra nécessairement trouver une solution avec les communes environnantes, comme Gandon et Ndiébène-Gandiol, qui disposent d’espace pour y installer les personnes déplacées’’, a-t-il préconisé.



Khardiata Diallo, habitante de Guinaw Rail, un quartier de Saint-Louis a, au nom des bénéficiaires, salué cet appui de l’Etat aux victimes des inondations du département de Saint-Louis.



