Saint-Louis, 14 juin (APS) – Quelque 12 975 cibles de l’aide alimentaire d’urgence répartis dans les 33 quartiers de la commune de Saint-Louis ont reçu chacune un kit alimentaire constitué de deux sacs de riz de 50 kilos l’unité, de sucre, du savon et des pâtes alimentaires, a soutenu dimanche, Alioune Diop, président de la commission communale de distribution de l’appui alimentaire.



‘’L’ensemble des 12.975 bénéficiaires au niveau des 33 quartiers de la commune, ciblés par les sous-comités ont tous reçu l’appui alimentaire de l’Etat, conformément aux règles définies pour le ciblage des ménages’’, a-t-il déclaré lors d’une rencontre d’information à laquelle ont participé des responsables de comités de quartier, d’imams, de délégués de quartier et du maire de la ville, Mansour Faye.



M. Diop a admis l’existence de ‘’réclamations et récriminations’’ de certaines personnes, estimant toutefois que la la distribution s’est déroulée en toute transparence, sous la supervision des responsables des sous-comités.



Il a insisté sur le fait que le choix s’est fait dans la ‘’transparence’’, suivant les critères excluant les ménages disposant d’un revenu régulier.



‘’Il faut dire avec objectivité que tous les ménages ciblés ont bien reçu leurs kits alimentaires, composés de deux sacs de riz de 50 kilogrammes, 10 litres d’huile, 10 kilogrammes de sucre, du savon et des pâtes alimentaires, au niveau des 33 quartiers de la commune’’.



