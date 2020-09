Saint-Louis, 14 sept (APS) - Le directeur général de la SAED, Aboubacry Sow, a remis dimanche un lot de 5 motopompes et du carburant au maire de la ville de Saint-Louis dans le cadre de la lutte contre les inondations.



En remettant des tuyaux de refoulement et d’aspiration et 1000 litres de gazoil, la Saed participe ainsi à l’élan de solidarité à l’endroit des populations touchées par les inondations, a dit son directeur général.

De son côté, Mansour Faye qui a salué le geste de la SAED a invité ’’toutes forces vives’’ de la Ville à ’’suivre cet exemple de solidarité’’ pour permettre aux populations sinistrées ’’de retrouver un meilleur cadre de vie’’.