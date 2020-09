Saint-Louis, 5 sept (APS) - Le maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye, a affirmé samedi que le chef de l’état, Macky Sall, a donné ‘’des instructions fermes’’ afin que la restructuration de certaines zones des quartiers inondés de la commune ‘’soit rapidement réalisée’’.

Selon lui, le ‘’cri de cœur’’ lancé par les populations des quartiers inondés de la commune, a été bien entendu par le président de la république.

Cette question prise en main par le président, dit-il, ‘’pourra régler de manière durable les difficultés rencontrées par les populations, par rapport aux inondations, afin qu’elles soient mieux sécurisées pour vivre dans un cadre adéquat et approprié’’.

Mansour Faye s’exprimait lors d’une visite effectuée dans le quartier Darou Marmyal, entièrement englouti dans les eaux de pluie. Il était accompagné des autorités administratives, dont l’adjoint au gouverneur Khadim Hann, le préfet du département de Saint-Louis, Mariama Traoré et des techniciens du secteur.

Le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et Territoriale a toutefois salué l’apport de la fondation ‘’SERVIR LE SENEGAL’’, qui a consenti un don de cinq motopompes, ainsi que celui du service d’hygiène armé d’un bon dispositif de pompage pour évacuer les eaux dans les quartiers touchés.

M Faye a également déploré le fait que ‘’les populations viennent elles-mêmes pour habiter dans ces zones non aedificandi et souvent trouvent des problèmes avec les fortes pluies qui tombent et le retour de l’eau à sa source’’.

‘’Nous allons continuer de sensibiliser et d’informer les populations, mais aussi de travailler avec elles, en harmonie et dans la concertation, pour les pousser à suivre les normes en termes d’habitat, pour ne plus tomber pas dans les travers d’une mauvaise occupation irrégulière des terres’’, a-t-il promis.

L’édile de la ville de Saint-Louis s’est félicité de la présence des autorités territoriales, lors de cette visite, avant de souligner que les jeunes, les ASC et les mouvements de femmes seront mis à contribution, afin que ‘’tous s’engagent pour soulager les populations dont leurs quartiers sont complément inondés suite aux fortes pluies’’.