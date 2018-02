Saint-Louis, 23 fév (APS) - Le Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) a ciblé 8 communes de la région de Saint-Louis pour y démarrer ses activités destinées à rétablir l’équité territoriale, a indiqué, jeudi, le directeur de l’Agence régionale de développement (ARD), Ousmane Sow.

Le PACASEN est un nouveau programme doté d’un budget de 130 milliards de FCFA, ayant pour objectif principal, avec l’apport de la Banque mondiale et de l’Agence française de développement, de "rendre opérationnel l’acte 3 de la décentralisation".



Le directeur de l’ARD de Saint-Louis qui présentait le PACASEN lors d’une réunion du comité régional de développement (CRD) a demandé aux élus des communes retenues de faire l’état des lieux avant le démarrage du programme.

Le PACASEN vient accompagner la mise en œuvre des réformes institutionnelles et des problématiques spécifiques ciblées dans les collectivités territoriales, notamment la restructuration des systèmes de transfert de l’État aux collectivités territoriales, renseigne un document remis aux participants du CRD.



Il s’agira également d’aider à amélioration les recettes locales, à travers un cadre juridique et réglementaire approprié pour une meilleure mobilisation des taxes et la mise en place de commissions de fiscalité locale.



Le PACASEN prévoit aussi le renforcement des systèmes de gestion pour faciliter l’efficacité et la transparence dans les processus de planification et d’exécution du budget et de renforcer la capacité administrative des collectivités territoriales pilotes, par la mise en place d’outils de gestion des ressources humaines, de coaching territorial.

L’amélioration de la mobilisation des ressources liée à la fiscalité locale, le remplacement de la patente, la répartition plus objective et équitable des recettes fiscales, l’opérationnalisation des commissions de fiscalité locale et le recensement des contribuables pour l’amélioration du rendement fiscal et des capacités de gouvernance locale, figurent dans les objectifs du PACASEN.

Le développement d’outils et de stratégies pour relever les capacités de gestion technique et financière, la maîtrise d’ouvrage, l’opérationnalisation de la fonction publique locale (FPL), avec des organigrammes-types, ainsi que la participation citoyenne et par la création d’un système d’évaluation de performances pour l’allocation de dotations conditionnelles aux collectivités locales pilotes, sont également en compte dans le document du PRACASEN.