Saint-Louis, 28 sept (APS) - Le président du conseil d’administration (PCA) de Sen’Eau, Pape Gorgui Ndong, a invité lundi à Saint-Louis les populations à s’approprier cette société de gestion de l’exploitation et de la distribution de l’eau potable en zone urbaine et péri-urbaine au Sénégal, dont l’objectif est selon lui d’atteindre l’accès universel pour tous.



Sen’Eau est "une société de droit sénégalais qui est à 55 pour cent détenue par des Sénégalais", a-t-il fait valoir en appelant les populations à s’approprier le patrimoine de ladite société.

S’exprimant lors d’une visite de l’usine de traitement de Khor, M. Ndong a souligné l’accompagnement que la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES) apporte à Sen’Eau.

La SONES appuie Sen’Eau dans l’édification des infrastructures devant lui permettre d’assurer "convenablement son travail" et dans la mission qui lui est assignée, "pour l’exploitation technique, le transport et la distribution correcte, en quantité et en qualité de l’eau aux populations dans le milieu urbain, comme périurbain", a indiqué l’ancien ministre de la Jeunesse.

Pape Gorgui Ndong était accompagné de la directrice générale de SEN’EAU, Jany Amal, de son homologue directeur général de la SONES, Charles Fall, ainsi que des techniciens et experts de l’eau.

Il s’est réjoui du travail accompli par l’usine de Khor. Du début du processus de traitement jusqu’à la phase de filtration en passant par la décantation, les agents de SEN’EAU "sont toujours au front au quotidien pour permettre l’accès à l’eau aux populations", selon Pape Gorgui Ndong.

Il a dit que le choix des pouvoirs publics de confier la gestion de l’eau à Suez à travers Sen’eau, se justifie par la volonté de permettre aux Sénégalais de disposer de meilleurs services dans ce domaine.

Dans cette optique, le choix a été porté sur le groupe SUEZ, "un partenaire technique de référence, qui constitue avec l’Etat du Sénégal et ses partenaires, la société SEN’EAU", a-t-il indiqué.

M. Ndong a répété l’ambition de SEN’EAU d’arriver à ce que le citoyen sénégalais puisse "s’approvisionner 24/24 heures en eau’’, tout en travaillant à atteindre "l’accès universel à l’eau pour toutes les populations".

Le président du conseil d’administration de SEN’EAU va visiter mardi les usines de Ngnith, Keur Momar Sarr (KMS) 1, 2 et 3, dans la région de Louga, dont il parle comme de "grandes installations" et d’infrastructures "de dernière génération que le chef de l’Etat a voulu offrir aux Sénégalais pour améliorer la qualité de leur vie".