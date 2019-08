Saint-Louis, 29 août (APS) - L’Office des lacs et cours d’eau (OLAC), de concert avec l’Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris (IEES), organise un séminaire sur le suivi à long terme de la qualité de l’eau du Lac de Guiers, mercredi 4 septembre prochain, annonce un communiqué reçu à l’APS.



La rencontre, prévue à partir de 9 heures au Ranch de Bango, s’inscrit dans la cadre du projet de surveillance et de gestion durable des ressources en eau de surface en Afrique (WaSaf, Water Sources in Africa).

Selon le communiqué, elle va enregistrer la participation des organisations de bassin, des sociétés d’eau, des usagers, des universitaires et des services techniques concernés par cette problématique.

