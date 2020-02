Saint-Louis, 20 fév (APS) - Le centre de recherches pour le développement international (CRD) du canada, le CERADD de l’université Gaston Berger de Saint-Louis et le consortium GRIP DG-UCB6 co-organisent vendredi un symposium sur : ‘’Mécanismes communautaires de la résilience des jeunes face à la violence et a la criminalité en Afrique de l’ouest’’, annonce un communiqué parvenu à l’APS.

Ce symposium est organisé dans le cadre du projet : ‘’jeunes et stratégies de résilience à la violence et la criminalité en Afrique de l’ouest’’, une rencontre scientifique initiée pour la recherche de solutions efficientes pour endiguer la violence et la criminalité chez les jeunes, souligne le communiqué.