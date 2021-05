Saint-Louis, 28 mai (APS) - La mairie de Saint-Louis et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) vont signer le 4 juin prochain une convention de financement pour la réhabilitation des marchés de Sor et Ndar-Toute ainsi que la construction de celui de Pikine, a appris l’APS.

L’annonce a été faite jeudi lors d’une rencontre entre la mairie de Saint-Louis et les représentants des délégués de quartier de Pikine, indique une note reçue à l’APS.

Selon la même source, la commune de Saint-Louis a obtenu un financement complémentaire de plus de 800 millions de francs CFA pour le volet assainissement.

Ce financement sera alloué dès le mois de juin à travers la Loi de finances rectificative.



