Guédiawaye, 28 sept (APS) – Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Samba Ndiobène Kâ a invité samedi, les Sénégalais à s’inspirer de la rencontre entre le président de la République Macky Sall et son prédécesseur Abdoulaye Wade, pour ensemble cultiver la paix pour le bonheur de tous.

"Ce qui s’est passé entre le président Macky Sall et l’ancien président Abdoulaye Wade après la prière du vendredi à la nouvelle mosquée Massalikoul Djinane doit nous inspirer pour cultiver la paix dans notre pays", a indiqué Samba Ndiobène Kâ.

Le ministre de l’Elevage et des Productions animales présidait au stade Amadou Barry de Guédiawaye (banlieue de Dakar) la cérémonie officielle de la Journée mondiale contre la rage.

"Le président de la République Macky Sall et son prédécesseur Me Abdoulaye Wade se sont retrouvés, hier (vendredi), à l’inauguration de la mosquée Massalikul Jinaane. Devant le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, son porte-parole Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké, le porte-parole de Tivaouane Pape Malick Sy et d’autres dignitaires religieux, ils se sont donnés la main", informe Le Soleil dans son édition du samedi.

"Quand il y a la paix dans le pays, c’est tout le monde qui en bénéficie. Que chacun œuvre donc pour la paix sociale dans notre pays", a-t-il ajouté.