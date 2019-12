Dakar, 30 déc (APS) - Le Sénégal, pour sa bonne marche, a besoin que ses citoyens soient tous unis et fassent preuve d’engagement et de détermination au travail, a réitéré le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Samba Sy, insistant sur la capacité d’adaptation du monde du travail aux évolutions.

"Le pays a besoin pour sa bonne marche d’une unité, d’un engagement et de la détermination au travail", a-t-il déclaré ce week-end lors de la cérémonie d’inauguration du siège social de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS).

La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) vient de se doter d’un nouveau siège située dans la commune de Biscuiterie, à Dakar, non loin de l’Ecole nationale d’administration (ENA) et de la grande mosquée "Massalikoul Djinane".

Dénommé "Keur Madia Diop", du nom de l’ancien secrétaire général de la CNTS, décédé le 11 novembre 2008, le nouveau siège social du syndicat a été inauguré dimanche en présence du ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Samba Sy.

A cette occasion, le ministre du Travail a longuement insisté sur l’importance de la capacité d’adaptation du monde du travail aux évolutions.

"L’une des dimensions de l’avenir du travail, sera cette capacité d’adaptation au contexte actuel, cette exigence d’être concis et cette exigence d’aller très vite" a dit le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions.

Des officiels, d’anciens ministres, des représentants d’autres syndicats, des travailleurs affiliés à la CNTS, des membres du patronat ainsi que plusieurs élus ont pris part à cette cérémonie d’inauguration, en même temps que des représentants d’institutions internationales basées à Dakar.

Il y avait aussi des délégués venus de nombreux pays d’Afrique et d’Europe, invités à assister à la manifestation, dans le cadre de la célébration des 50 ans de la CNTS.

