Faylar (Mbour), 1er mars (APS) – Le maire de Sandiara, Serigne Guèye Diop, a réceptionné lundi des ouvrages qui ont permis l’accès à l’eau de 25 villages de cette commune du département de Mbour (ouest), a constaté l’APS.

Les ouvrages réceptionnés font partie de la première phase des travaux d’adduction d’eau potable du projet ‘’Course contre la soif’’.

Ils permettent l’accès à l’eau potable de 25 des 32 villages de la commune, grâce à la construction de robinets à l’intérieur des concessions. Des branchements sociaux ont été effectués sur un linéaire 25 km.



En 2014, seuls trois villages, Mbourokh, Soussane et Sandiara, disposaient d’un système d’adduction d’eau potable dans cette collectivité territoriale, a rappelé Serigne Guèye Diop.

‘’J’avais commencé ce projet en 2014 en offrant 35 millions de francs CFA à la mairie de Sandiara, pour la réalisation d’un réseau hydraulique de 5 km, pour permettre à 300 familles d’avoir de l’eau potable à Sandiara d’abord’’, a expliqué M. Diop.



Les travaux se sont poursuivis grâce au partenaire ‘’Vivre en brousse’’ de Clermont-Ferrand (France), qui a permis de décaisser 200 millions de francs CFA pour la construction d’un réseau hydraulique de 20 km. Le réseau va approvisionner en eau potable 25 villages, a indiqué le maire de Sandiara, après une visite dans quelques-unes des localités bénéficiaires.

‘’Disposer de l’eau et de l’électricité, cela fait partie des droits élémentaires. On ne devrait pas, en 2021, inaugurer des bornes fontaines dans les communes du Sénégal, parce que ça aurait dû être fait depuis très longtemps. Notre objectif, c’est de garantir (…) l’accès à l’eau et à l’électricité’’, a-t-il promis.

Selon Serigne Guèye Diop, la deuxième phase du projet ‘’Course contre la soif’’ - dont le coût global est de 250 millions de francs CFA - va concerner les villages situés dans la zone sud de la commune.

Il a invité les populations à s’acquitter du paiement des factures d’eau. Deux ‘’grandes stations’’ de carburant seront implantées dans le village de Faylar, selon M. Diop. La construction des stations va générer au moins 30 emplois, a-t-il dit.

‘’Dans le village de Godaguène, en plus d’un système d’eau potable, nous avons prévu d’installer un agropole. Dans le but de soulager les populations et d’améliorer les conditions de vie et de travail des femmes, nous allons mettre à leur disposition des moulins à mil’’, a encore promis le maire de Sandiara.

Parlant au nom des femmes des villages bénéficiaires du projet, Dieynaba Saw, a invité les bénéficiaires à faire bon usage des ouvrages hydrauliques.



Le chef de village de Faylar, Mbaye Sarr, a fait part de sa satisfaction de voir une vieille doléance des populations se concrétiser.

‘’C’est la première fois dans l’histoire de notre village que nous voyons des tuyaux enfouis sous nos terres, pour que nous puissions disposer d’une eau potable. Nous en remercions notre maire pour (…) le respect de ses engagements’’, a ajouté M. Sarr.