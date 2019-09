Dakar, 19 sept (APS) – Le président de la République, Macky Sall, a annoncé la construction prochaine d’une trentaine de casernes de sapeurs-pompiers équipées, afin de permettre à la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) de mieux assurer sa mission de protection civile, de délivrance des secours et d’assistance aux personnes en détresse ou en danger.

‘’J’annonce la construction prochaine d’une trentaine de nouvelles casernes équipées afin de rendre ces unités nouvelles opérationnelles’’, a-t-il déclaré, à l’occasion de la cérémonie de remise d’un important lot de matériel d’équipements spéciaux de mise à niveau des unités existantes de la BNSP, d’un montant de plus de 26 milliards de FCFA.

Avec la construction de ces nouvelles casernes, ‘’la BNSP verra ses capacités se renforcer significativement afin de mieux assurer la sécurité des institutions et installations stratégiques, contribuer davantage à l’accessibilité de soins de santé ainsi qu’à la protection du tissu économique’’, a assuré le chef de l’Etat.

Mais cela lui permettra surtout ‘’de mieux prévenir les risques pouvant porter atteinte aux efforts de développement des collectivités territoriales’’, a-t-il souligné.

Macky Sall a, à ce propos, ‘’invité les élus à une concertation permanente avec les sapeurs-pompiers’’, lesquels, selon lui, ‘’doivent être leurs conseillers privilégiés en matière de protection civile’’.

‘’Nous parlons beaucoup ces temps-ci de paratonnerres, mais également d’unités de sauvetage dans les plages ; il faut une synergie entre les élus et la brigade nationale des sapeurs-pompiers’’, a-t-il préconisé.

Ce partenariat, a-t-il dit, ‘’ permettra, entre autres, la réalisation progressive du renforcement de la sécurité des marchés et autres endroits sensibles’’, mais également, ‘’la sécurisation des îles du Saloum et de la Casamance à travers également son réseau d’îles, ainsi que des zones de baignade et de traversée par embarcation’’.

‘’Cette posture est valable pour toutes nos entreprises industrielles et commerciales en vue de limiter les risques et d’assurer l’intervention rapide et efficace des sapeurs-pompiers en cas d’accidents ou d’incidents’’, a souligné Macky Sall.

Dans cette perspective, il a lancé un appel à ‘’toutes les forces vives de la nation à développer la formation sur la gestion des risques, des réflexes de prudence et de prévention avec le soutien professionnel des sapeurs-pompiers’’.

‘’A cette fin, j’instruis le ministre de l’Intérieur à agir dans ce sens en relation avec les autres membres du gouvernement concernés, (…) afin de prendre des dispositions pour l’implantation rapide d’une compagnie spéciale d’incendie et de secours dans l’enceinte même du port autonome de Dakar qui polarise des risques majeurs’’, a déclaré Macky Sall.