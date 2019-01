Dakar, 31 déc (APS) - Le chef de l’Etat sénégalais, candidat à un second mandat en février, compte développer ‘’cinq initiatives majeures’’ dans la séquence de la seconde phase du Plan Sénégal émergent (PSE), avec l’ambition de faire du Sénégal ‘’un endroit où nos enfants trouveront toutes les opportunités pour vivre dignement et décemment’’.



‘’Je veux que notre Nation reste debout, toujours active et enthousiaste pour faire de notre cher Sénégal un endroit où nos enfants trouveront toutes les opportunités pour vivre dignement et décemment’’, a-t-il déclaré dans son discours radiotélévisé à l’occasion du nouvel an.

‘’A cette fin, je développerais cinq initiatives majeures, dans la séquence de la seconde phase du Plan Sénégal Emergent’’, dont la première initiative est dédiée ‘’naturellement à la Jeunesse sénégalaise’’, a-t-il indiqué.



La nation sénégalaise étant ‘’très jeune, avec 44% de nos compatriotes qui ont moins de 15 ans’’, l’éducation et la formation professionnelle se présentent ‘’comme axes de progrès pour promouvoir davantage l’employabilité des jeunes’’, selon Macky Sall.

De même que la santé, le sport, les arts et la culture ainsi que la citoyenneté, ‘’facteurs d’inclusion sociale, seront autant de leviers prioritaires de l’action publique’’, a t-il dit.

’’La seconde initiative majeure’’ que le président de la République compte lancer ‘’porte sur l’économie sociale et solidaire, pour compléter les services financiers déjà offerts par la DER (la Délégation générale à l’Entreprenariat rapide), par un nouveau package de services non-financiers incluant la formation et l’encadrement des bénéficiaires, afin que les demandeurs d’emplois d’aujourd’hui soient les créateurs d’emplois de demain’’.

’’Ma troisième initiative nous prépare davantage aux défis de la société du futur, car elle consacre une grande priorité à l’économie numérique inclusive. Sur le temps du PSE, le Sénégal de nos rêves est un Sénégal numérique et qui innove, suffisamment préparé pour davantage donner que recevoir au banquet de l’universel’’, a souligné Macky Sall.

La quatrième initiative que Macky Sall souhaite réaliser à travers +le PSE vert+, nous prépare à la transition agro-écologique en tant que pays sahélien’’. Selon lui, ’’c’est au prix de la régénération et de la protection de notre patrimoine forestier que nous préserverons les intérêts vitaux des générations futures’’.

La cinquième initiative ‘’concerne l’industrialisation, clé de la transformation structurelle, économique et sociale que nous portons à travers le PSE’’, a indiqué le chef de l’Etat.

’’Ces cinq initiatives majeures seront complétées sur la même séquence 2019-2024, par trois programmes sectoriels à l’échelle nationale. Il s’agit du Programme zéro bidonville, du Programme zéro déchet et du Programme villes créatives qui replace les industries culturelles au cœur de la Cité’’, a-t-il annoncé.

