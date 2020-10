Sedhiou, 20 oct (APS) – Un programme de lutte contre les violences faites aux filles a été lancé ce mardi à Sédhiou (sud) à l’initiative de l’Association pour le développement du ‘’Gabou’’ et d’OSIWA, a constaté l’APS.

Ce projet consacré notamment à la lutte contre les grossesses non désirées, les mariages précoces des filles et les mutilations génitales féminines a été lancé au cours d’une cérémonie organisée à l’hôtel de ville de Sédhiou.

Ce projet va se décliner à travers une série d’activités de mobilisation sociale, de sensibilisation et de plaidoyer pour le respect des droits humains, a-t-on appris lors de la cérémonie de lancement.

Les initiateurs ont évoqué des tournées de sensibilisation, des séances de discussion dans les écoles, un renforcement du dialogue et des mécanismes de communication, des causeries sur les mutilations génitales féminines (MGF), et une ’assistance psychologique et médicale aux victimes.

‘’L’Association pour le développement du Gabou en est à sa troisième année consécutive de partenariat avec la fondation OSIWA dans la mise en œuvre du projet des droits humains’’, a rappelé Moussa Dramé, son président.

OB/AKS