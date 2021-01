Sédhiou, 22 jan (APS) - Plus de 60 millions de francs CFA sont investis pour la construction d’un bloc maraîcher d’un hectare et d’une centrale solaire dans la commune de Diamalathiel (Sédhiou, sud), dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, la déforestation et de la promotion de l’autonomisation des femmes, a appris l’APS des promoteurs de cette initiative.



Il s’agit notamment d’un projet mis en oeuvre par l’Association des volontaires pour la protection de l’environnement (AVPE) en collaboration avec des partenaires français et l’association "Nébedaye".



"Nous avons cherché des partenaires qui pourront nous accompagner vers le développement durable pour freiner le fléau migratoire, la déforestation et la dépendance des femmes", a déclaré Mamadou Seydou Diallo, président de l’AVPE.



"Notre tissu économique et social a augmenté considérablement ces deux dernières années grâce au champ villageois où sont récoltés des centaines de kilogrammes de légumes", a salué, Penda Fall, habitant à Touba Fall, village frontalier à la Gambie, l’un des plus grands producteurs d’arachide et du mil dans cette circonscription régionale.