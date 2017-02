Dakar, 14févAPS) – L’Union internationale des avocats (UIA) organise, jeudi et vendredi prochains, à Dakar, un séminaire sur "le règlement de litiges en droit minier et pétrolier", annonce un communiqué parvenu à l’APS.

Ce deuxième, le deuxième à être organisé en Afrique par l’UIA, sur le même thème, aura lieu en marge des activités de la rentrée solennelle de l’Ordre des avocats du Sénégal, selon le communiqué.

"L’Afrique, réputée pour ses ressources minières et pétrolières, attire de plus en plus l’investissement international, l’UIA souhaite fournir aux participants les outils indispensables pour mieux comprendre le cadre politique, légal et contractuel de l’industrie minérale", explique l’Union internationale des avocats, concernant l’opportunité de cette rencontre.

Des tables rondes auront lieu lors du séminaire sur les thèmes suivants : "le règlement des opérations minières et pétrolières", "le cadre juridique des conventions" liées à ces opérations, "les contrats, le financement de projets, les enjeux environnementaux et le règlement des litiges".

Des experts africains, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, de la République démocratique du Congo, du Sénégal et du Togo, vont animer les tables rondes, en répondant aux questions de quelque 200 spécialistes du droit, selon le communiqué. Certains experts viendront d’Europe.

L’Union internationale des avocats, créée en 1927, est la plus ancienne association professionnelle regroupant plus de deux millions d’avocats représentants plus de 110 pays, selon le communiqué.

L’UIA travaille à "la promotion des principes essentiels de la profession d’avocat" et à "la contribution à l’établissement d’un ordre juridique international basé sur les principes des droits de l’homme et de la justice entre nations".