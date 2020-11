Dakar, 17 nov (APS) - Le directeur exécutif de l’ONG CICODEV-AFRIQUE (Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (CICODEV), a plaidé, mardi, à Dakar, pour une politique de protection sociale ’’plus efficace, irréversible et pérenne’’.

’’J’appelle à l’union de toutes les parties prenantes, à se mettre ensemble, pour rendre la politique de la protection sociale plus efficace et irréversible. Rendons la pérenne dans notre pays’’, a notamment lancé Amadou Cheikh Kanouté.



Il intervenait lors de la journée de lancement du nouveau Projet de renforcement de la société civile pour une protection sociale efficace (REPROSOC).

Ce projet qui va être exécuté dans cinq zones d’interventions, Rufisque, Matam, Fatick, Kédougou et Sédhiou, est appuyé par l’Union européenne pour une subvention de 550 mille euros, pour une durée de trois ans.



Le REPROSOC est une initiative conjointe de l’Institut panafricain pour la citoyenneté, des Consommateurs et le développement (CICODEV Afrique), du GRDR-migration-citoyenneté et développement, du Laboratoire d’analyse des transformations économiques et sociales (LARTES) et du Conseil départemental de Rufisque.

La Secrétaire générale du ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Virginie Rachelle Faycaline Coly et un représentant de la Délégation de l’Union européenne au Sénégal ont pris part à la cérémonie.



La Déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN), Aminata Sow, des élus et des membres de la société civile ont assisté au lancement.