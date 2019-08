Dakar, 27 août (APS) - La directrice exécutive de l’ONG Partner West Africa-Sénégal, Dr Adjaratou Wakha Aidara Ndiaye, a souligné, mardi à Dakar, le rôle des organisations de la société civile (OSC) dans le renforcement de la paix et la sécurité.

"Si nous renforçons, soutenons et engageons également, les gouvernements et d’autres parties prenantes sur le rôle important des organisations de la société civile (OSC) dans toutes les étapes décisionnelles alors nous renforcerons la gouvernance démocratique pour la paix et la sécurité", a déclaré Dr Adjaratou Wakha Aidara Ndiaye.

Elle s’exprimait aux cotés des policiers et gendarmes du Sénégal et du Burkina-Faso lors d’une rencontre sur les modalités du renforcement de la collaboration régionale en matière d’application de la loi pour une meilleure sécurité routière.

"Lorsque nous voulons parler d’une approche régionale dans le cadre de l’insécurité notamment, nous parlons de l’utilisation de nos routes pour tous les trafics, l’extrémisme violent, le terrorisme, le trafic d’armes, l’émigration clandestine …", a-t-elle souligné.

Dr Adjaratou Wakha Aidara Ndiaye a rappelé que l’ONG Partner West Africa Sénégal accompagne la société civile dans la promotion de la paix, de la démocratie, de la bonne gouvernance, du développement, de l’Etat de droit et du leadership sensible au genre.

Dans son intervention, l’ex ministre de la Sécurité du Burkina-Faso, également président de la Fondation pour la Sécurité du citoyen, Dr Ouédraogo Emile a relevé qu’"on ne peut pas concevoir la lutte contre l’insécurité des axes sans tenir compte des caractères et des natures transversale et transnationale de ces défis sécuritaires".

"Le partage d’expériences que nous commençons aujourd’hui est véritablement pertinent. Nous allons fonder un noyau dur sur une future collaboration sous- régionale sur la sécurité", a-t-il dit.

Soulignant que les Forces de défense et de sécurité ne pourront pas, seules, combattre le terrorisme, il a déploré l’absence du Sénégal dans le G5 Sahel.

"Ces menaces ne sont pas des menaces qui délimitent les frontières et que le Sénégal n’est pas un pays isolé parce que ces menaces ne sont pas nationales, mais transfrontalières. Je crois que ce serait une erreur de ne pas faire intégrer le Sénégal dans toutes les stratégies de lutte contre le terrorisme", a-t-il soutenu.