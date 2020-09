Dakar, 25 sept (APS) - Un lot de matériels militaires nouvellement acquis et d’autres entièrement rénovés ont été présentés vendredi au ministre des Forces armées Sidiki Kaba, a constaté l’APS.



Le camp de la Direction du matériel militaire a servi de cadre à la cérémonie de présentation de ce matériel qui avait été déployé dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) et de la Mission multidimensionnelle intégrée des nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).



Ce lot est composé notamment de 118 camionnettes neuves militarisées, 10 camionnettes neuves, 12 camions de transport de troupes, 57 camionnettes rénovées, 20 engins blindés de reconnaissance, issus de la coopération militaire avec les pays partenaires, at-on appris du ministre des Forces armées.



Cette présentation de matériels nouvellement acquis et rénovés, ’’témoigne de la volonté du commandement de combiner la régénération des matériels à la réalisation de matériels neufs, permettant ainsi une utilisation efficiente du budget et une maîtrise des coûts’’, a dit Sidiki Kaba.



Il ajoute que cette nouvelle dynamique permettra de ’’suivre une courbe ascendante constante et de rajeunir les différents parcs qui étaient dans un passé récent vieillissants.’’



’’L’acquisition de ces nouveaux matériels permettra sans aucun doute aux armées de mieux se préparer en renforçant non seulement la mobilité terrestre des unités mais aussi leur puissance de feu’’, s’est encore réjoui Sidiki Kaba.



Il a remercié au passage les mécaniciens, électriciens, tôliers, soudeurs, vulcanisateurs, menuisiers et peintres ainsi que les autres spécialités des armées qui ont réalisé ce travail.