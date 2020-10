Dakar, 28 oct (APS) – La nouvelle équipe du tribunal des pairs du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) a depuis le mois de septembre rendu six décisions sur des faits liés à la pratique journalistique, a fait savoir mercredi le chargé de la communication du CORED, Samba Dialimpa Badji.

Depuis son installation, le 23 septembre 2020, le tribunal des pairs a instruit six affaires. Il s’agit de deux auto-saisines et de quatre plaintes’’, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse organisée par le CORED, pour échanger sur les premières décisions rendues et donner des informations sur le quitus exigé aux journalistes pour leur demande de carte nationale de presse.

Revenant sur les décisions rendues par cet organe d’autorégulation des médias, Samba Dialimpa Badji a souligné que quatre avertissements ont été servis à des organes de la place pour avoir violé des règles basiques de l’éthique et de la déontologie du métier.

Dans leurs motivations, selon lui, les douze membres du CORED ont ‘’réprouvé cette démarche qui, au nom de la recherche du sensationnel et du scoop, sape la cohésion nationale’’, rappelant ainsi que ‘’le devoir d’informer va de pair avec la responsabilité, qui exige que le journaliste fasse droit à une parole contradictoire’’.

Ils ont également exigé de leurs pairs l’observation des règles prescrites dans l’article 18 du code de la presse, qui dispose que ‘’le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la dignité humaine, éviter toute allusion par le texte, l’image et le son à l’appartenance ethnique ou nationale d’une personne, à sa religion, à son sexe, à son orientation sexuelle, ainsi qu’à toute maladie ou handicap d’ordre physique ou mentale qui aurait un caractère discriminatoire et ou stigmatisant’’, a-t-il ajouté.

A travers ces mêmes décisions, rappelle-t-il, la nouvelle équipe a souligné ‘’le caractère sacré du droit de réponse qui ne saurait en aucun cas, être substitué par une interview’’.

M. Badji a par ailleurs indiqué que toutes ces décisions rendues selon le principe du contradictoire, ‘’peuvent faire l’objet d’un appel en deuxième instance’’, précisant que les sanctions prononcées par le CORED peuvent aller du simple avertissement au retrait de la carte de presse.

Il a annoncé que les quitus exigés aux journalistes pour leur demande de carte nationale de presse seront délivrés. Pour ce faire, une permanence sera incessamment installée à la Maison de la Presse’’, a-t-il dit.