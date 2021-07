Kaolack, 16 juil (APS) – Au total, 54.487 têtes de mouton ont été comptabilisées dans les marchés au bétail de la région de Kaolack, un nombre dépassant les besoins des populations locales estimés à quelque 50.000 moutons de Tabaski, a assuré, vendredi, l’inspecteur régional de l’Elevage et des Productions animales.



’’Les besoins de la région de Kaolack sont estimés à 50.000 têtes de mouton de tabaski. A cinq jours de cette fête, nous sommes à 54 mille 487 têtes. Nous avons donc déjà dépassé les estimations par rapport aux besoins de la région’’, a indiqué à l’APS Mamadou Lamine Diallo.



Docteur Diallo en veut pour preuve le fait que la région avait déjà vu débarquer 144 camions de transport de moutons contre 130 à la même période de l’année dernière.



’’Le foirail de Kahone est le point stratégique qu’il faut retenir dans la région de Kaolack. Ici, nous sommes à un surplus de mouton de plus de 1.000 têtes’’, a signalé Mamadou Lamine Diallo, en rappelant que la région de Kaolack comptait 13 points de vente.



’’Il y a suffisamment de moutons dans la région de Kaolack. La question est même de savoir si les vendeurs parviendront à écouler toutes les bêtes’’, s’est de son côté demandé, Kalidou Ba, le président de la Maison des éleveurs de Kaolack.



’’L’Etat a fait beaucoup en termes de sécurité et d’appui en aliments de bétail’’, a-t-il fait observer tout en avançant que les prix de vente des moutons oscillaient entre 60.000 et 300.000 de francs Cfa.



